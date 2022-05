Philippe FAYOLLE

Après un parcours en formation professionnelle tourné vers la production forestière, j'ai fait un court passage dans le monde du commerce (vente de produits de pépinière sur la France entière 18 mois). Puis je me suis tourné vers l'enseignement (1989) et j'ai acquis l'expérience de la gestion de groupe, de la pédagogie dans une MFR forestière de la Sarthe. J'ai suivi une formation de directeur de MFR et pris mon premier poste en 1995 après une expérience de 6 ans comme moniteur (enseignant professionnel). J'ai dirigé la MFR de Divajeu (Drôme) pendant 10 ans, une feuille de route essentiellement axée sur la dynamisation et la conduite de projets (éducatif, pédagogique, d'investissement immobilier...). Les deux dernières années j'ai suivi une formation de niveau 2 à la MFR de Moirans (38) : directeur d'établissement de l'économie sociale. A la fin de cette formation je me suis vu proposer le poste de direction de la fédération des MFR de la Loire.

De 2005 à 2014 j'ai travaillé dans la Loire au développement du réseau des 9 MFR du département. Mais aussi au développement des MFR du Togo en partenariat avec la fédération Drôme Ardèche et le service international de l'UNMFREO.

Je démarre une nouvelle aventure avec les MFR de Bourgogne depuis cet été 2014...



Mes compétences :

Gestion

Pédagogie

Développement

Finance

Projets internationaux

Relations publiques

Association loi 1901