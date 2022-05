Philippe FEREST

Après avoir démarré en 1999 comme consultant indépendant dans le domaine de l'économie d'énergie et des énergies renouvelables, j'ai créé FEREST ING. en 2003 avec Christophe BAIZEAU, Ingénieur HEI comme moi.

FEREST ING. est un Bureau d'Etudes indépendant, spécialisé dans l'économie d'énergie, les énergies renouvelables (solaire, biomasse, biogaz, éolien, géothermie, etc.) et la Haute Qualité Environnementale (HQE).

FEREST ING. travaille dans le secteur de l'Industrie, de l'Hospitalier et du Tertiaire, en FRANCE comme à l'étranger.

Le siège social est à LILLE (59), avec une Agence à PARIS (75), une Agence à TROYES (10) et une Agence à BORDEAUX (33). FEREST ING. dispose également depuis 2006 d'une filiale en ROUMANIE à BUCAREST.



Mes compétences :

biogaz

Biomasse

Chauffage

Cogénération

Economie

Économie d'énergie

Electricité

Energie

Énergies renouvelables

Éolien

gaz

Gaz naturel

Géothermie

HQE

Réseaux de chaleur

Solaire

Vapeur