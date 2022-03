Dehay MIKAEL

Passionné du monde de l'entreprise.



Fort d'une expérience de 20 ans dans le secteur des ressources humaines où j'ai pu occuper des postes à responsabilités, qui m'ont permis de développer mes compétences;

je souhaite aujourd'hui les mettre au services des entreprise tout en remettant l'humain au centre du jeu :



- Conseiller et créer des solutions sur mesures en ressources humaines

notamment en recrutement et ADP tout en optimisant la qualité et les coûts.

- Accompagner les structures dans la mise en place de ces solutions.

- Gérer l’opérationnel au quotidien



Mes valeurs : Sincérité, Proximité, réactivité, professionnalisme



Mes compétences :

audit

gestion

conseil

recrutement

commercial

management

Rémunération

Ressources humaines

Implication