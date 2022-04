Becker MIKAEL

Je souhaite vivement participer à l'expansion d'une entreprise dynamique et mettre à profit mon savoir-faire dans un contexte économique de plus en plus exigeant.



Au cours de mon expérience professionnelle, j’ai pu parfaire mes compétences dans la gestion de centres de revenu, dans le management (recrutement, formation, encadrement…), dans la prévision et l’analyse des profits et des coûts.

Découvrir un autre secteur professionnel et assurer de nouvelles tâches serait pour moi un réel épanouissement



Mes compétences :

Gestion

Qualité

Relationnel

Management