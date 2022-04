Guillaume FÉRÉ

Suite à des études en hôtellerie restauration ( BEP cuisine, BTH hôtellerie restauration, BTS mercatique et gestion hôtelière), j'ai commencé ma carrière dans le groupe ACCOR (chef de rang, assistant maitre d'hotel, maitre d'hôtel et responsable restauration).

Après 5 ans dans le groupe ACCOR entre Le Touquet, Lyon et Beaune, j'ai décidé de changer de route pour m'orienter dans la partie commercial.

Hotusa puis la centrale d'achats Chateaux & Hôtels Collection m'ont fait confiance afin de développer leurs entreprises.



Mes compétences :

Excel

Hôtellerie

Outlook

Gastronomie

Word

Restauration

Vins et spiritueux

Commercial

Négociation

Négociation commerciale

Achats