Anne-Laure TAPPONIER

GARANCE place l’humain au cœur de sa démarche en favorisant le développement professionnel de ses salariés tout au long de leur parcours.



GARANCE favorise le bien-être au travail de ses collaborateurs : cadre de travail convivial et agréable, activités et services pour préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (ex : conciergerie), se détendre (sophrologie), préserver sa santé (corbeilles de fruits, bilans de santé gratuits...)



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Management