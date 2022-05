Teddy ALCIDE

Consultant-formateur dans tous les domaines liées à la vie de l'entreprise depuis maintenant 6 ans, c'est avec une passion dévorante que j'aborde chaque mission, chaque challenge.



Le développement des entreprises m'a toujours attiré. Issu d'une famille d'entrepreneur, j'ai toujours été très proche des problématiques de création, de reprise, de développement et de gestion d'entreprise.



Pour avoir une meilleure compréhension et une vision d'ensemble des firmes, je me suis dirigé vers des études dans le domaine de l'audit, du contrôle de gestion à Paris-Dauphine ce qui m'a permis d'analyser et comprendre facilement le fonctionnement de n'importe quelle entreprise.



Dans la foulée, je poursuivis mes études dans le groupe Mines-Telecom où j'ai étudié notamment les systèmes d'information et la stratégie d'entreprise. L'objectif était de parfaire mes connaissances dans le domaine des Ntic et du web2.0 et surtout d'être capable de mettre en œuvre rapidement des stratégies fonctionnelles.



Aujourd'hui je me consacre à transmettre ce que j'ai appris à des étudiants et des salariés. Cette activité me permet de réactualiser mes connaissances, de partager mes expériences terrains, et d'avoir un vivier de futurs talents à proximité.



D'autre part, je poursuis mon activité de consultant en entreprise : création, reprise, gestion, développement commercial, développement en ligne, formation... J'interviens principalement dans des TPE, PME et des start-up en qualité de conseil auprès du chef d'entreprise généralement.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Dirigeant

Coaching

Accompagnement

Business plan

Optimisation fiscale

Levée de fonds

Optimisation de processus

Optimisation des coûts

Formation

Vente