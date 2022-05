Philippe FESAIX

Après une carrière dans de grands groupes en tant qu'ingénieur sécurité et responsable des Services Généraux (Thomson CSF/Thalès), expert national en charge des litiges et sinistres (Chubb Sécurité/ATSE/Sicli), directeur pédagogique (Sicli/Cofisec), chargé de cours sur la sécurité (CNPP, ESTP, CEBTP, Universités de Rennes, Nantes et Saint Denis), je suis actuellement consultant en gestion des risques de l'entreprise, principalement sécurité au travail et incendie:

* Expert près la cour d'Appel de Rennes en Incendie Explosion

* Chargé de cours Master 1 & 2 en Gestion de Risques Université de Nantes

* tutorat de nouveaux responsables de services ou de fonctions sécurité

* arbitrage de litiges entre sociétés (au sens des articles 1442 et suivants du Code de procédure civile)





Mes compétences :

Arbitrage

Audit

Formation

formation sécurité

LITIGES

Organisation

Sécurité