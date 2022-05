Philippe FIGWER

Mes compétences

- Direction de laboratoire de microbiologie et physico-chimie

- Supervision du laboratoire de microbiologie et de production biologie moléculaire

- Responsabilités transversales des études et des développements

- Conception des programmes de recherche et planification

- Optimisation de la productivité

- Relations clients et fournisseurs

- Référentiels qualités : NF ISO/CEI 9001,17025 lab GTA59,25,80, 60, 99, GBEA, BPL, 13485, 16140



Mes compétences :

AFNOR

Agroalimentaire

Biologie

Biologie moléculaire

Business

Business developpement

Coordination

Coordination de projets

Développement

Gestion de projets

Microbiologie

PCR

Real Time

Recherche

Santé

Santé animale