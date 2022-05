Philippe FINET

Après une expérience industrielle dans l’étude et le développement en informatique médicale (dans le domaine de l’imagerie médicale), l’obtention du Mastère « Equipements Biomédicaux » m’a permis d’exercer la profession d’ingénieur hospitalier à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris

Dans le cadre de cette expérience, j’ai créé un service biomédical et dirigé le service informatique de l’hôpital Raymond POINCARE de Garches (92). Lors de cette expérience, j’ai élaboré le schéma directeur informatique et assuré la gestion d’un portefeuille de projets de différents logiciels de spécialités. Par ailleurs, j’ai assuré l’achat et la maintenance d’équipements d’imagerie médicale et de laboratoire, ainsi que la mise en œuvre des systèmes d’archivages nécessaires au bon fonctionnement du plateau technique mis en place au C.H.R. de Metz et dans des hôpitaux de la Moselle.

J’ai également élargi mon champ d’action en ayant la responsabilité des consultations d’Appels d’offres concernant les mobiliers hospitaliers, pour l’ensemble des établissements de l’AP-HP. Cette expérience m’a permis d’approfondir mes connaissances dans le domaine des techniques d’achat, mais surtout dans l’animation de groupes référent et de la mise en place de l’analyse de la valeur.

Les différents projets que j’ai menés et les missions réalisées au CHIC Alençon-Mamers m’ont permis d’appréhender les différents flux hospitaliers et les différentes composantes d’un plateau technique.

Cet acquis, qui me paraît important dans le déploiement et la gestion de la maintenance d’un plateau Technique Automatisé et des systèmes informatiques associés, me permet également d’intervenir dans le cadre de formations organisées à l’EHESP et à l’ESTI de Cergy Pontoise.



Désormais, mon projet professionnel est donc de participer à l’amélioration de l’organisation et de la production des soins, soit par l’intermédiaire d’une optimisation d’un plateau technique et de ses systèmes informatique associés, ou soit par la mise en place d’applications dans le domaine de la télésanté.



Mes compétences :

Informatique médicale

Gestion de projet