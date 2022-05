Philippe FLORIN

Homme d'écoute et analyste dans le domaine de la communication, de la stratégie et du marketing.

Je possède les connaissance et maîtrise des outils et moyens de communications, édition, presse, médias et internet. Homologué DGAC et disposant de toutes les compétences nécessaires, mon département prise de vues aériennes me permettra d'apporter à votre communication et vos événements une dimension originales et percutantes.



Porteur et mise en place de projet de communication pour les entreprises, industrie et institutionnel.

Réflexion et mise en place stratégique de communication et de plan marketing pour développement de produit, de service, de notoriété en vue d'augmentation de CA, de pénétration de marché...



Rompu aux techniques créatives, expérimenté dans la communication opérationnel et doté de l'écoute et de l'analyse nécessaire à la réussite et l'efficacité marketing, je réponds et m'adapte à toute demande client pour leur communication externe et interne.



Mes compétences :

Astrologie

Communication

Développement personnel

Direction artistique

Drone

Ecoute

Image de marque

Marketing

Médias

Photo

Presse

Prospection

stratége

Video

Publicité

Adobe Photoshop

Gestion de projet