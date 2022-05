Philippe FONTAINE

Je vous propose mes expériences et compétences de RESPONSABLE DE TRAVAUX / PROJETS BÂTIMENT TCE, aux principales spécificités suivantes :



Postes : Direction de Projet, Direction de Travaux,Site Manager, Consultant.

Domaines : Bâtiment TCE, Génie civil.

Entités : Entreprise Générale, Maîtrise d’œuvre d’Exécution, Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage.

Ouvrages : Tertiaire, Industriel, Commercial, Hypermarché, Habitation, IGH / Neuf et réhabilitation lourde.

Coût HT : jusqu'à 80 Millions Euros.

Zones d'Activité : Afrique (Centrale et Ouest), Asie, Moyen Orient.

Expérience à l'International : 18 années.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Maitrise d'oeuvre

Développement commercial

Conduite de projet

Microsoft Project

Connaissance des contextes international et pluric

Gestion des risques