Philippe Forestier

DOMAINES DE COMPETENCES

-Gestion clientèle

Gestion des contrats : prise en charge, renouvellement, réversibilité

Gestion de la rentabilité : pénalités contrat et écart d’inventaire

Gestion de la qualité de service

Contribution au développement



-Direction de département

Création, déploiement, gestion d’équipe jusqu’à 200 personnes

Gestion de managers

Définition des objectifs, plan de productivité

Gestion des embauches

Gestion des évaluations

Gestion des salaires

Gestion des plans de carrière



-Direction/Management de projet:

Définition du projet : besoins, objectifs, budget, calendrier

Etude de faisabilité technique et financière

Planification : organigramme des tâches, PERT, GANTT

Comités de projet, comités de pilotage

Conduite du projet : coordination des groupes de travail, suivi des coûts et des délais, reporting, validations

Livraison : rédaction des procédures, formation



Mes compétences :

Informatique

Management

Management projet

Services informatique

SSII