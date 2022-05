Philippe FOSSE

Après 5 ans de consulting en marketing et gestion de l'innovation, suivi de 14 ans dans l'industrie (PMI) me permettant de passer de responsable du développement à la direction générale, j'ai souhaité développer une activité de conseil (management de l'innovation et des situations complexes) pendant 3 ans.... Et j'ai décidé de repartir dans l'aventure entrepreneuriale ....



Ainsi depuis 2011, j'apporte mon expérience à l'équipe d' ARNANO .... En effet, associé au créateur de cette start-up "technologique" issue du CEA, j'ai la charge des aspects "business" de l'entreprise (marketing, commercial et finance).

Cette nouvelle aventure me permet d'accroitre mon expérience en management et marketing de l'innovation.



Depuis le début de mon activité professionnelle, je me suis intéressé à la place de l'innovation et des technologies au sein de l'entreprise.

Mes différentes missions et postes m'ont permis de développer une certaine compétence dans ce domaine:

- acquisition et cession de technologie (licence, transfert de technologie)

- lancement de nouvelles activités reposant sur des innovations technologiques (industrielles) ou organisationnelles

- réorganisation industrielle et développement de centres de compétences technologiques

- mise en place d'équipes "innovations": designer, bureau d'étude, marketing, vente

- gestion de programmes collaboratifs de R&D avec des laboratoires privés et publics.

- organisation et gestion de partenariat

- .....







Mes compétences :

Ski

Luxe

Horlogerie

Bijouterie

Innovation

Design