Philippe FOUBERT

Mon domaine de compétences couvre principalement la technologie des

systèmes et réseaux informatiques. Ma formation scolaire ainsi que mes expériences professionnelles m’ont permis de toucher à des domaines tels que la gestion d'infrastructures réseaux (LAN/WAN), la sécurisation de réseaux, la mobilité des réseaux IP ainsi que la technologie sur Ip (VoIP). Dans le cadre de mon travail, je suis en charge de la gestion d'une plateforme radio-logicielle UMTS sous environement Linux. Je fais également partie de grands projets européens tels que Daidalos et Multinet, qui me permettent de travailler avec les plus grands groupes Télécoms d'Europe et de me déplacer dans toute l'Europe.

Mon CV en ligne ici - > http://foubertphilippe.free.fr/



Mes compétences :

Catalyst

Cisco

CORBA

Dreamweaver

Firewall

HTML

IDS

J2EE

JAVA

LAN

Linux

Middleware

Mobilité

MySQL

NEMO

Perl

PHP

RMI

Routeur

RPC

Sécurité

Snort

SYSTÈME MICROSOFT

Web

XML

XSLT