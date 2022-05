Philippe FOUCAULT

Gestion des missions d’audit et de conseil

Apport d'expertise sur SAP, le contrôle interne, l'optimisation des processus, la sécurité logique...

Responsable KM et Formation pour le département IT Advisory



Audit :

- Audit des contrôles généraux informatiques

- Audit des processus opérationnels (achats, ventes, stocks, comptabilité...)

- Audit des habilitations et de la séparation des fonctions

- Audit de migrations et de projets informatiques

- Assistance à l'Audit Interne

- Contrôle Fiscal Informatisé (CFI) / Fichier des Ecritures Comptables (FEC)



Conseil :

- Assistance à la maîtrise d’ouvrage

- Chef de projet pour l'implémentation d’une solution de numérisation des factures fournisseurs

- Optimisation du processus Comptabilité fournisseurs au sein d'un Centre de Services Partagés

- Mise en place et optimisation du contrôle interne des processus opérationnels et informatiques

- Conception et délivrance de formations



Certifications :

- SAP MM (Achats / Stocks / Contrôle factures) (1999)

- CISA (Certified Information System Auditor) (2001)

- ITIL V3 Foundation (2009)



Mes compétences :

SAP

Contrôle interne

Audit informatique

Séparation des fonctions

Audit interne

Dispense de formations

Audit externe

Gestion de projet

Amélioration des processus

Analyse de données

Cartographie des processus

Sécurité logique

CFI / FEC