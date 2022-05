Philippe FOUCAULT

Depuis 15 ans, je suis gérant d'une société que j'ai mis en sommeil partiellement, auparavant j'étais le responsable du bureau Français d'une société Allemande entouré de 8 collaborateurs, puis précédemment j'occupais un poste de technico-commercial chez Sandivk Coromant, N° 1 mondial des outils coupants pour l'industrie métallurgique. Ces dernières années en partenariat avec des cabinets comptables, j'installais des solutions de gestion, de comptabilité et de paye au sein des PME. Je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière, je suis très motivé et je me donne tous les moyens de réussir, je n'ai plus de contraintes familiales et je suis facilement disponible. J'aime travaillé en équipe, mais je suis capable d'une grande autonomie dans la prospection et la négociation, je sais défendre les intérêts de l'entreprise, j'adore fédérer et convaincre. Je parle Anglais facilement. J'utilise mes temps libres pour des associations, je suis trésorier du club de foot de niveau CFA2, j'adore également la restauration de bâtiment.



Mes compétences :

Réseau

Paye/Prsi

Microsoft Office

Internet