Philippe FOURNET

- Céramiste Plasticien



- Président de l'association ATELIERS DES TERRES LIBRES, Association qui promeut et développe la pratique de la céramique et du Raku

www.raku-yaki.fr



Mes compétences :

Céramique

Raku



- Ex-Gérant de ACTIPLAN, Société Française spécialisé dans laffichage de sécurité - Plans d'évacuation, d'intervention, Consignes de sécurité.



- Ex-Président du SFPS - Syndicat Français des Professionnels de la Signalétique de Sécurité, syndicat qui regroupe des entreprises engagées dans les activités de conception, fabrication et commercialisation de signalisations et plans de sécurité.



- Ex-Président du comité de marque NF318 - NF AFFICHAGE DE SÉCURITÉ AFNOR

- Expert référentiel de certification NF 318 Affichage de sécurité



- Ex-Secrétaire générale de la FFMI Fédération Française des Métier de l'Incendie



- Ex-Consultant en sécurité incendie

- Ex-Coordinateur des Systèmes de Sécurité Incendie.