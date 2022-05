Philippe FOURNET-FAYARD

FRANCENERGIES, est une entreprise Savoyarde. FRANCENERGIES réalise des installations en génie climatique, génie électrique et ventilation.



L'amélioration des performances énergétiques de vos bâtiments est un objectif permanent pour FRANCENERGIES.



Nos compétences nous permettent de vous proposer des solutions innovantes et efficaces qui diminueront vos factures et votre consommation d'énergie.



Mes compétences :

Management

Ingénierie

Gestion de projet

Construction

Bâtiment

AutoCAD