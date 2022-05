Officier supérieur, retraité de l'armée de Terre (Troupes de Marine/Infanterie), Philippe Fournier a été formé au management et a été confronté à des situations de crises lors d’engagements sur des théâtres d'opérations, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

Il bénéficie également d'une forte expérience en matière de sécurité, notamment dans le domaine du contre-terrorisme, expertise qui l'a conduit à réaliser des analyses de risques, ainsi que des suivis et des gestions de crises. Dans ce contexte, il a aussi mis en œuvre ses compétences spécifiques, en zone à forte insécurité, notamment au Maghreb, en zone subsaharienne et dans des pays du sous-continent indien (Afghanistan, Pakistan).

Par ailleurs, son dernier poste, au sein d'un organisme de l'armée de Terre, spécialisé dans le retour d'expérience et l'analyse après action, l'a amené à coordonner l'ensemble des activités de coopération de cette structure avec des partenaires privés et institutionnels européens, américains et asiatiques.

Aujourd'hui, il met son savoir faire et sa motivation à la disposition d'entreprises ayant vocation à développer leurs activités internationales dans des zones à risques.



Mes compétences :

Gestion de crises

Gestion de projets

Management