Philippe FOURNIER

Job Minute - Pixid

Chef de projets sourcing et clientèle



Responsable recrutement - Sourcing , matching , contracting

Job minute, concept innovant de mise en relation en temps réel pour les professionnels afin d'alimenter leurs besoins en personnel couvrant tous les métiers et statuts (salariés, intérimaires, personnes en recherche d'emploi, étudiants ) à travers notre plateforme Web et applications.







Directeur d'établissement : hôtellerie/restauration, résidence hôtelière, villa, hôtel loisirs et congrès, ehpad

Centre de profit : structure golf & formation, espace bien être, centre de convention, spa, espace fitness, pôle loisirs & sports

Ressources humaines : recrutement, formation, développement





Domaines de Compétences :



Grande expérience dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie/restauration, des sports et des loisirs



- Expertise Opérationnelle:

Organisation des prestations, qualité, satisfaction, suivi clientèle, présence terrain, sens du service, standard sécuritaire, comptes d'exploitation, optimisation de centres de profit et actions commerciales, organisation de congrès et séminaires, création de spectacles et événements, gestion de crise, gestion de projets et d'événements sportifs, culturels et en entreprises.



- Force Managériale :

Esprit d'équipe

Formateur: coaching, développement personnalisé, 360°, management by objectif , animation de groupes

Recruteur: stratégie d'entreprise, entretien individuel, cadres et employés, décisionnaire, analyse et supports d'évaluation sur les comportements / leader ship / compétences.

Rencontre avec les partenaires sociaux.



- Qualités Relationnelles : leader ship reconnu , anglais courant, bon communiquant, valeurs humaines et ambassadeur de mon groupe.



Mes compétences :

Expertise opérationnelle

Force managériale

Qualités relationnelles

Service

Organisation

Responsabilité