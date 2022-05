Philippe FOURQUET

En tant que Senior Advisor, j’apporte à EY mon expertise dans le secteur des Coopératives agricoles et aussi ma connaissance des PME et des ETI.

Au cours de mes années d’exercice professionnel, j'ai développé une véritable expertise dans le secteur des Coopératives Agricoles, expertise reconnue au sein d’EY. A ce titre je suis également impliqué dans les instances professionnelles et suis vice-président de la Commission de la Coopération Agricole à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Je contribue enfin par des ouvrages, des articles et par mon implication dans des associations (Unagri , Inexagri, IFA) à alimenter la réflexion sur l’évolution et les grands enjeux de ce secteur.



Mes compétences :

Audit, Commissariat aux Apports, Expertise Comptab

Finance

Management

Audit, expertise comptable, management multi-sites

Economie sociale et solidaire

Gouvernance d'entreprise