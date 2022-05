Philippe FRANÇAIS

Depuis plus de dix ans, j’exerce mon activité de consultant en stratégie digitale et social corporate.



Je commence à travailler dans la communication au début des années 80 dans la presse écrite, la radio et la TV comme journaliste, rédacteur en chef et producteur. En 1985, je créé à Aix-en-Provence une agence de communication institutionnelle (Aller Retour) qui est ensuite intégrée au groupe Euro-RSCG (1990) où je dirige le pôle Corporate à Marseille.



En 1995, je m’oriente vers le digital en tant que consultant indépendant pour les marques, les entreprises et les institutions. Je conçois et je mets en œuvre des stratégies, des dispositifs et des contenus éditoriaux sur les réseaux sociaux et sur le web pour les aider à se développer et à enrichir leurs relatons avec leurs publics.



Past-président de l’Union des Conseils en Communication Méditerranée (UCC Med), je préside aujourd’hui la Cité des Médias et de la Communication. Je suis également Vice-Président du Club de la Presse de Marseille et co-fondateur de Marseille 2.0, évènement annuel consacré aux réseaux sociaux.



J’enseigne à l’École de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille, à l’école de communication visuelle Axe Sud et je donne des conférences dans de nombreux établissements et colloques.



Mes compétences :

Community management

Community management & réseaux sociaux

Journalisme

Management

Média

Nouveau

réseaux sociaux

Rich media

Web