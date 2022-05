Philippe FRANCE

Titulaire d'un DUT en Genie Mécanique et Productique, j'ai intégré un Bureau d'étude recherche et développement. Mes passions sont la recherche constante de nouvelle solution innovante et adapté aux besoins. En perpétuel recherche sur l'amélioration des techniques de travail, je suis toujours à l'écoute des nouveaux outils de calculs. Je suis passionné par tout ce qui touche à l'informatique. Je recherche à m'améliorer en permanence via des formations ou échange de connaissances. J'aime aller à l'essentiel. Je souhaite poursuivre ma carrière en intégrant un bureau d'étude tourné vers l'avenir et l'innovation. La recherche est un domaine qui m'attire, j'ai une soif de connaissances énorme et sans limite.



Mes compétences :

Ansys workbench 2017

Moldflow 2017

3D studio max 2017

PTC parametric creo 3