Philippe FRANCE

Diplômé d'un Master de Biologie spécialisé dans la Nutrition Santé ainsi que d'un Master Activité Physique Adaptée et Prévention en Santé Publique suivi d'une formation en Naturopathie reconnue par la Fédération Française des Écoles de Naturopathie, je propose aux entreprises et aux particuliers des séances de réflexologie plantaire, d'iridologie, de massage bien-être et ayurvédique ainsi que des conseils (conférence formation pour les entreprises) en hygiène de vie, exercices physiques, nutrition et rééquilibrage psycho-émotionnel.



Mes compétences :

Nutrition sportive

Santé publique

Veille scientifique

Coaching sportif

Cahier des charges

Rédaction technique

Éducation thérapeutique du patient

Animation atelier de groupe (éducation thérapeutiq

Conduite de réunion

Entretiens éducatifs (éducation thérapeutique du p

Coordination de projets

Gestion de projet

Nutrition

Réflexologie plantaire

Phytothérapie

Massage bien être

Aromathérapie