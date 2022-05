Consultant en gestion des ressources humaines, Philippe FRANCIN intervient depuis plus de 20 années dans les domaines clés de la gestion des ressources humaines et de l’ingénierie de formation.



Philippe FRANCIN est diplômé de la Faculté de Droit de Reims Champagne-Ardenne.



Son expérience de la pratique des relations sociales lui permet d’appréhender et de maîtriser les enjeux et défis auxquels les TPE, PME et PMI sont quotidiennement confrontés et par conséquent d'être en capacité de proposer la solution appropriée qui contribuera à augmenter le niveau de compétitivité de l’entreprise.



Il intervient également sur des situations de crise avec pour objectif un retour rapide à un équilibre social robuste et pérenne, il possède toute l’expérience nécessaire pour pouvoir intervenir en qualité de médiateur.



Il possède une solide expérience en matière d’ingénierie de formation professionnelle, tant au niveau de l’organisation et de l’animation de session de formation, que de la construction de modules pédagogiques.



Sa formation de juriste en droit social lui permet de maîtriser parfaitement les règles et obligations qui encadrent les relations au travail dans l’entreprise et, par conséquent, de conforter et sécuriser l’ensemble de ses préconisations.



Mes compétences :

Droit social

Animation de formations

Conseil en gestion des resources humaines

Expert en pilotage des relations sociales

Coaching professionnel