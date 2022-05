Philippe FRANCOIS

Je recherche un nouveau challenge dans le Sud-Ouest de la France.



Professionnel du management et du fonctionnement de l'entreprise, mes différentes expériences me permettent de maîtriser les domaines de l'expédition, la commercialisation et la distribution au sein de structures opérationnelles.



COMPÉTENCES:



MANAGEMENT.

- Recrutement et formation.

- Suivi et évaluation des collaborateurs.

- Formateur.

- Animation de groupe de travail.



GESTION COMMERCIALE.



- Élaboration de la politique commerciale.

- Organisation commerciale.

- Planification des actions commerciales.

- Suivi de la gestion commerciale.

- Membre de comité de pilotage.





GESTION ET ANALYSE DE L'ENTREPRISE.



- Suivi et analyse de la gestion du compte d'exploitation. CA, marge, stock , frais de personnel.

- Élaboration des objectifs et budgets prévisionnels.

- Analyse de situation et plans de projections à moyen terme.









EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



De mai 2015 à décembre 2015 - Projet de reprise d'une PME (Tarn 81)

Recherche du projet,

Etude de marché

Montage du business plan,

Proposition de reprise.



De mai 2012 à mars 2014 - DIRECTEUR DE SITE DE DISTRIBUTION PRODUITS FRAIS (74)

Cadre.

- Directeur de site de distribution.

- Définition de la politique commerciale.

- Management des équipes: Commerciales, Logistiques, Administratives.

Gestion d'une équipe de 30 collaborateurs.

Gestion du recrutement.

Gestion financière du site.



2008 - 2011 DIRECTEUR D'AGENCE BTP (44)

Cadre

- Direction d'agence commerciale.

- Gestion administrative et commerciale.

- Recrutement et formation des commerciaux.

- planification et gestion des chantiers.

- Responsable du compte d'exploitation.



2004 - 2008 DIRECTEUR D'AGENCE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE THIRIET(62)

Cadre

- Direction du site de distribution.

- Management des équipes commerciales terrain et télévente.

- Management des équipes logistiques.

- Garant de la politique commerciale du groupe.

- Gestion et animation du plateau de télévente.

- Gestion et élaboration des plannings logistiques.

- Garant du suivi du compte d'exploitation.

- Responsable du recrutement.

- Management de 30 personnes.



2001 - 2004 RESPONSABLE COMMERCIAL (62)

Cadre.

- Responsabilité commerciale du site.

- Gestion des producteurs.

- Élaboration des plannings de production

- Gestion des comptes clients.

- Relation commerciale comptes clients

- Management, recrutement,

Management de 8 personnes



1992 - 2001 COMMERCIAL GMS (62)

Employé puis Cadre

- Création et gestion d'un portefeuille client GMS (centrales d'achats)

- Prospection, gestion quotidienne des commandes, Planification des promotions

- Gestion des plannings de productions

- relation production

- CA 10M€.