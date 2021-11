Philippe-François DE SAINT SEYNE

28 années d'expériences dont 14 en tant que Manager et autant comme Architecte d'intérieur me permettent aujourd'hui de pouvoir valoriser :



- Une excellente connaissance et pratique du monde industriel, du BTP, de ses contraintes, de ces exigences en terme de productivité, qualité, délais, sécurité et environnement.



- Une pratique managériale de 50 à 400 personnes en fonction de l'activité, alliant suivi des objectifs, prise en compte des collaborateurs, contrôle, sensibilisation, et développement des équipes.



Mes objectifs ces derniers jours :



Gagné par l'esprit d entreprise et désireux d'indépendance professionnelle, je suis actuellement en phase de développement dune société dans les secteurs d activités suivants : Déco d'intérieur, art graphique, consulting et conseil.