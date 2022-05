La Société Francqueville est spécialisée dans la conception et la fabrication de bateaux et semi-rigides en aluminium sur-mesure.



L'intégration des 3 phases clefs : architecture navale, fabrication de la coque en aluminium et confection des flotteurs des bateaux pneumatiques, nous permet d'obtenir des marchés hyper spécifiques à forte valeur ajoutée technique