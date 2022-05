Philippe FREGEAC

Jusqu en Janvier 2014, j occupais le poste de Responsable de la Gestion Forestière chez Rougier-Gabon, filiale du Groupe Rougier, spécialiste en exploitation forestière sous aménagement durable et industries du bois, en Afrique Centrale. Fort de 28 ans d'activité, j'ai acquis une solide expérience de terrain en exploitation forestière certifiée ( traçabilité, EFIR, contraintes environnementales et sociales...).

Par mon parcours, j'ai également une bonne maîtrise de la gestion des hommes et du matériel. Je sais organiser et anticiper.

Je recherche un poste similaire ou de direction au Gabon de préférence, en Afrique francophone ou en France.

Je suis marié et père de trois enfants.







Mes compétences :

Techniques d'exploitation forestière

Exploitation à faible impact

Gestion forestière durable en milieu tropical

Milieu équatorial

Gestion du matériel

Gestion des hommes