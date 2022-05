Philippe FREMY

Entrepreneur, Manager et Développeur



J’ai créé puis vendu deux Startups avec succès, dans le domaine de la carte à puce. Je suis resté employé dans le dernier poste, en tant que directeur R&D. Dans mon temps libre, je participe à un club de Business Angel et je participe à la communauté Open Source.



Expert dans le domaine de la carte à puce, NFC, expert en développement logiciel avec Python et Qt, en portabilité Windows / Linux. Je suis passionné par le domaine du développement logiciel et en particulier par les logiciels bien testés et de bonne qualité





Mes compétences :

Linux

Python

Qt

Gestion de projet

Carte à puce

Informatique embarquée

C++

Nfc

Management

C

Lua

Informatique