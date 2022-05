Bonjour à tous,



Je me présente, Philippe Fréquelin, thérapeute psycho-corporel ainsi que formateur en communication et massage de bien-être. Vous trouverez tous les ateliers et formations que j'anime à la fin de ce profil.







Formations reçues :

Deug de Psychologie et Licence en Sciences de l’Education

Relaxologue (ISTHEME)

Somatothérapeute (Ecole du Toucher J.L Abrassart)

Formateur en Massage Sensitif® (C.Camilli St Gaudens)

Psychothérapeute en Méthode Camilli® (INFOMECA)

Rebirther (M.Fabre Ass O.S.E.R)

Enseignant de Yoga (Ecole Française de Yoga de Lyon)



Expérience Professionnelle :

20 ans d’accompagnement dans la relation d’aide : Relaxation, thérapie verbale et/ou psychocorporelle, massage Bien-Etre.



20 ans d’animation d’ateliers et de stages : Formation au Massage Sensitif, groupes de parole, formation à l’écoute, Rebirth et pensée créatrice, co-animations stages à thèmes.



10 ans de conférences sur le développement personnel et la psychothérapie : Salons, librairies, café-lecture, centre de curistes, lieux de vacances, cabinets de thérapeutes, associations…



N'hésitez pas à visiter mes différents sites internet pour mieux connaître mes différentes activités :



PROCHAINES FORMATIONS :



Formation certifiante 200h au Massage Amatis



Chers internautes,



Je vous propose de participer 2 fois par mois, aux ateliers de formation au « Massage bien-être et à l’écoute » à de 18h00 à 22h00 à la Bulle de Bonheur, 9 rue Thibaut à Grenoble.



Cette formation vous permettra d’acquérir une pratique des différents modes de massage bien-être, d’apprendre et de pratiquer les massage habillé, massage à l’huile, drainages sensitifs. Je vous ferai une synthèse issue de mon expérience (massage californien, sensitif, coréen). Egalement vous pourrez acquérir une compétence dans l’accueil, l’installation, la gestion des émotions, l’écoute visuelle et verbale des personnes que vous allez masser.



Pour plus de précisions sur le programme ou les dates, n’hésitez pas à consulter les sites suivants :

www.massage-amatis.com



Ou encore de m’envoyer un courriel : philippefrequelin@gmail.com



Accessibilité : La Bulle de bonheur se trouve à 50 m du Tram C (arrêt Flandrin-Valmy) proche parc Paul Mistral à Grenoble



Mes compétences :

Animation de groupes