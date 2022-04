Florence JAMMES

J'évolue depuis plus de 20 ans dans des environnements complexes en profonde mutation technologique, avec une forte culture du résultat et de la qualité de service.



Mon domaine d'expertise est orienté :

- Recrutement et développement RH

- Conduite de projet et accompagnement du changement

- Animation commerciale

- Management



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Développement personnel

Accompagnement du changement

Organisation et stratégie

Accompagnement individuel

Intergénérationnel

Analyse des besoins

Communication

Recrutement

Relation clients

Management des Ressources Humaines

Management de projet

Développement de compétences

GPEC

Hiérarchisation des urgences

Audit interne

Ressources humaines

Adaptabilité

Formation