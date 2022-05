Philippe FRETIGNY

Après près de 25 ans dans une institution dans laquelle j'ai entre autre occupé le poste de responsable de la formation et du recrutement, j'ai changé de vie il y a trois ans en créant mon emploi et en partant vivre à l'étranger.



C'est au Royaume Uni, en Irlande du Nord plus précisément que je réside, mais c'est en France que se trouve la majorité de mes clients et de mes partenaires. Je suis en France toutes les 4 à 6 semaines pour mes rendez-vous.



Je suis plutôt spécialisé dans les produits web éducatifs, tel que les plateformes de formation en ligne, la création ou la transformation de contenu educatif au format SCORM. Ainsi que des sites internets aux fonctions orientées pour les écoles primaires ou les établissements secondaires.



J'ai également mené des projets web différents tel que des sites internet généralistes, sites internets immobilier, de suivi de géolocalisation, des intranets et des CRM (Customers Relation Manager).



Concernant la formation, je dispense principalement des programmes destinés à des techniciens informatique sur les différents aspects de la conception web. Je propose aussi des programmes accessibles à tous, en partenariat avec un centre de formation parisien qui permet à l'apprenant de monter son site de production et d'apprendre à l'administrer, en faisant de ce site le sujet de sa formation.

Ces formations entrent bien sur dans le champ d'action du CIF et des autres dispositifs de financement éducatifs.



Mes compétences :

Administrer

CIF

Conception

DIF

Formation

Geolocalisation

Immobilier

Informatique

Internet

Intranet

Microsoft CRM

Production

Projet web

SCORM

Web