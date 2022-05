Je me suis déjà occupé de sportifs de haut niveau, il me reste plus qu'à trouver un club en avance sur les autres ayant des ambitions et envie de tester mes compétences pour aller plus haut.

Je me tiens à votre entière disposition pour toute question,

Je peux faire avancer votre entreprise aussi ou votre vie amicale titre individuelle



Mes compétences :

Energéticien , préparation mentale pour les sporti