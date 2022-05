Philippe FUZELLIER

Doté d'un véritable tempérament commercial, j’aime prospecter mais aussi établir des relations fortes et durables avec les clients.

Mon expérience dans la vente de solutions de communication, me conduit à traiter avec des directions marketing ou de communication pour de grands groupes.

Mon expérience m’a amené à créer et à mettre en place des stratégies commerciales ou de communication via différents projets. (web, print, évènements.)



Mes compétences :

Réseaux sociaux professionnels

Marketing sportif

communication santé

eMarketing

Développement commercial

Evénementiel

Stratégie de communication