Philippe GABARD

Le chargé d'affaires assure les relations clients, devis, études et le suivi des dossiers clientèles.

Sa responsabilité s'étend de la préparation des dossiers jusqu'à la réalisation finale des chantiers par les équipes techniques.

A fort potentiel technique et commercial orienté dans le domaine de la tuyauterie et de la chaudronnerie industrielle, je mets en place tous les moyens et le suivi pour faire fructifier et pérenniser le porte feuille clientèle.



Mes compétences :

Gestion du personnel