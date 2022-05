Philippe GABRIEL

"QUAND L'EAU DEVIENT UN OUTIL"



TAKE OFF est une société de prestation de service, spécialisée en hydro-décapage: utilisation de l'eau à très haute pression et très haute température pour décaper et dégraisser tous supports



Nos prestations sont une alternative au sablage, aux décapants chimiques, aux outils mécaniques et pneumatiques;

Nos interventions ne génèrent aucune poussière



retrouvez nous surArray





Mes compétences :

Défense

Défense nationale

Polyuréthane

Recrutement

Ultra