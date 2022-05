GP Software est un éditeur de logiciels de FAO dédiés aux industries mécaniques.



Nous développons et commercialisons notre propre solution : XCAP

XCAP est la solution 2D 1/2 par excellence ; tournage, fraisage 3 à 5 axes, centre de tournage, multi-broches, multi-étaux. Son interface, simple et intuitive est parfaitement adaptée aux opérateurs pour la programmation au pied de la machine.

Vous pouvez programmer sur tout type de machines : Fanuc, Num, Siemens, Haas, Hurco, Heidenhain, Mori Seiki, Mazac, Brother, Pinacho...

Nous vous donnons l'opportunité de tester notre suite logicielle XCAP (FAO et Gestion des programmes).

Pour cela, rendez-vous sur notre site web :Array - Onglet "Télécharger nos logiciels"





Depuis 2009, nous commercialisons également une solution 3D innovante : One CNC

Nous apportons avec ce logiciel une solution très performante pour les usinages complexes, dépassant les 2 axes 1/2 et une ouverture à l'échange de modèles.

Nous sommes les seuls en France à commercialiser One CNC. Nous proposons une démo du logiciel, alors si vous êtes intéressés, faites le nous savoir !

Retrouvez nos coordonnées sur notre site internet, Onglet "Contact"



Chez GP Software, vos interlocuteurs sont au coeur du développement du logiciel ce qui vous garantit une qualité d'écoute, une compréhension de vos besoins et donc une grande efficacité.





A bientôt

Philippe GABRIEL



Mes compétences :

Direction générale

Industrie

FAO

Usinage