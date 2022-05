Philippe GABRIEL

Expertise en architecture logicielle dans des domaines d’application variés (billettique, téléphonie, TV numérique, défense, etc).

Forte expérience en matière de développement temps réel et applicatif.

Développement d'applications Android.

Gestion de projet en Agile/Scrum : rôles de Scrum Master et de Product Owner proxy.

Encadrement d’équipes techniques (4-10 personnes).



Qualités humaines : diplomate, pragmatique, rigoureux, organisé, créatif.



Mes compétences :

Informatique embarqué

Téléphonie mobile

Gestion de projets techniques

Linux

Cryptographie

Développement Android

Agile Scrum