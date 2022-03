Yannick HERVOUETTE

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



Instances représentatives du personnel :

Secrétaire CCSCT,

Membre CSE,

Secrétaire commission Qualité de vie au travail,

Membre commission Emploi et Handicap



Gestion de projet de développement :

Conduite de projets et garant de la qualité, du coût et du délai

Management d'équipes,

Spécification des exigences des clients,

Gestion et suivi de la sous-traitance,

Rendre compte au management,

Certification/Validation,

Satisfaire le client



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Planification