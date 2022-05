Philippe GAGET

Au cours de ces 17 dernières années j’ai crée et développé des centres de profit au niveau international chez les équipementiers automobiles Leoni, Valeo et Trèves.

Fort de cette expérience, j’ai maintenant la maîtrise des domaines suivants :



* Les achats et la conduite d'un réseau d'acheteurs à l'international

* Le pilotage de projets techniques et industriels

* Le développement commercial international

* Le management d'équipes et la gestion de centres de profit



Je souhaite évoluer vers le pilotage d'un centre de profit dans le domaine industriel ou des services pour une société innovante.



Mes compétences :

Gestion

industrie

techniques

automobile

international

développement

reporting

commercial

management

Achats