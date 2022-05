Philippe GAGLIONE

32 ans d"expériences dans les flux industriels et Logistiques.



J'ai pu développer des compétences techniques et managériales tout au long de mon parcours au sein du groupe Sodiaal et plus précisément chez Candia.



Dans un environnement contraignant mais au combien passionnant qui est celui de l'agroalimentaire, j'ai pu travailler dans tous les secteurs d'activité soit:

== > Logistique transports (gestion parc propre, appel d'offre optimisation des flux etc...)

== > Logistique plate-forme ( Picking, cross docking, gestion plate-forme déportée,gestion des supports etc....)

== > Ordonnancement et planification (PIC,PDP, planning de production, OF, etc...)

== > Interface entre le site et la Supply centrale.

== > Chef de projet dans la mise en place d'un nouvel ERP ( Générix) siège et sites.

== > Référent national d’OPTIPLAN (règles d’Or) qui garantit le rendement en tenant compte des impératifs des acteurs internes et externes.

== > Acteur dans la stratégie industrielle et logistique de Candia.

== > Management d'équipes logistique, industrielles et administratives.

== > Reporting permanent auprès de la direction ( participation au CODIR).

== > Connaissance des normes Qualité Iso 9001 ; IFS = > auditeur interne.



Mes compétences :

Budgets

Supply Chain

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MFG/Pro

Cross-docking

Management

Reporting

Conduite de projet

Audit interne