Philippe GAILHARD

Je suis quelqu'un qui aime s'impliquer, aider, et conseiller, renseigner dans son travail comme dans le milieu associatif en bénévola dont je m'occupe lors de mes temps libre.

Tout au long de mon parcour professionel j' ai été amené à cotoyer une clientèle exigante et internationale dans l'hôtellerie et la restauration ce qui m'a permis d'acquérir un bon relationel et une bonne polyvalence pour pouvoir exercer dans le secteur de la conciergerie d'entreprise.



Mes compétences :

Restaurants

Room Service

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Relations clients

Microsoft Word

Communication interne

Relations commerciales

Relation fournisseurs

Reporting

Gestion de caisse

Communication externe