Philippe GAILHARD

Diplome d'architecte DPLG en 1984

Exercice en libéral de 1985 à 1994

En 1994, aprés m'être occupé de l'humanisation d'un centre pour handicapé mentaux, j'intègre l'équipe de direction.

Obtention d'un D.U de management des secteurs médico-sociaux et de santé.

Adjoint de direction d'un foyer occupationnel et maison de retraite pour handicapés mentaux jusqu'en 2000.

Reprise d'activité d'architecte libéral et création de l'agence Nature&Diagnostic en 2000 dans le domaine de l'expertise immobilière (amiante,termites,plomb,carrez....)

Gérant de la sarl ATTITUDES.NET, siège à Pompignan, bureau secondaire a Narbonne.



Mes compétences :

Expertise

Bâtiment

Architecture

Santé