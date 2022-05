Philippe GAILLARD

Spécialiste de la maitrise des risques, pragmatique et à votre écoute pour rechercher ensemble les solutions les plus adatées et optimisées à votre contexte.

Après plusieurs années d'expériences d'une part en gestion de production de prestations réglementaires(manager d'une équipe de 21 techniciens et ingénieurs pendant 9 ans) et d'autre part dans le commerce (vente de prestations de laboratoire de caractérisation de matériaux pendant 3 ans) je suis actuellement responsable commercial des Directions d'exploitation Grand Lyon et Dauphiné Savoie d'APAVE Sudeurope, avec pour principales missions de veiller à la satisfaction de nos clients, au développement de nouveaux marchés, à la synergie de nos 5 métiers et à l'animation transversale d'une équipe de commerciaux (environ 25 personnes sédentaires et itinérantes).