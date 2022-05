Philippe GALIZZI

Bonjour,

Je suis Philippe 30 ans habitant le sud de la France, j'ai divers expériences professionnels dans le domaine de la restauration et l’hostellerie mais aussi dans la vente et le secours à la personne. Je suis toujours à l'écoute des clients comme des collaborateurs, Autonome, Perfectionniste, Dynamique, Souriant, Professionnel

Je recherche en-autre un poste de Responsable de Salle, ou de 1er Serveur





Mes compétences :

Gestion d'équipes

Autonome et responsable

Formateur

Conscience professionnelle

Adaptabilité