Sandra GUIADEUR

Diplômée en Sexologie par un Diplôme Inter Universitaire de la Faculté de Médecine (Montpellier1) et exerçant depuis presque 10 ans dans le conseil conjugal et familial. Je travaille en santé sexuelle depuis de nombreuses années et ceci auprès de tous les publics : adolescents, adultes, personnes migrantes, jeunes PJJ, personnes en situation de handicap, personnes en situation de violences intra familiales et ou sexuelles.

Je vous accueille à mon cabinet sur rendez vous pour toutes les difficultés relationnelles et sexuelles,que ce soit d'ordre physiologique et ou psychologique, je propose un accompagnement validé et reconnu, en entretien individuel et de couple, pour toutes les orientations.

Pour les personnes à mobilité réduite, je peux me déplacer en structures ou à domicile.

Je forme aussi des professionnels sur toutes les questions de santé sexuelle et reproductive et j'anime aussi des conférences - débat.

Bientôt vous rencontrer, des solutions existent !



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Autonomie

Formation professionnelle

Réseau

Empathie

Partenariats