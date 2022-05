Philippe GALLIEN*

Fondateur de point mire design en 1989 ,agence leader dans la communication par le design reconnu aujourd'hui comme un des principaux cabinet de merchandising et de théatralisation de point de vente, initiateur et inventeur de la méthode" sémio-design".

spécialiste en stratégie et création de techniques d'aménagement et d'architecture:Merchandising nécessaire au déploiement des ventes (du produit au consommateur)Je développe aujourd'hui au travers de SIGHT POINT le merchandising de séduction par le biais d'actions sur le terrain (réalisation de concepts points de ventes, réaménagement de surfaces commerciale...), et d'un cycle de conférences métier a destination des industriels et des écoles.Implanté au Maroc depuis 4 ans en tant que consultant en création de concept produits et développements commerciaux.

Exemple de missions réussie au Maroc:



. Véolia Transport (Rabat):Consultant pour l'étude de positionnement de la marque Staréo, recherche de nom, création de l'identité visuelle,charte graphique, desing du parc roulant et du mobilier urbain.



.Groupe Label'vie:chargé de mission en étude de positionnement de l'enseigne et responsable de création d'une identité visuelle des hypermarchés Label'vie.



.Groupe Pereire assurances.

(Rabat/Fés/Tunis/Paris/toulouse:chargé de la stratégie marketing et communication;étude du positionnement de l'entreprise(identité visuelle,charte graphique et architecturale, création du mobilier et mise en place d'une stratégie multi-canal.



.Bimo:réalisation de l étude merchandising et de la création d'un matériel de balisage d'information consommateurs en point de vente.



Mes compétences :

Audit

Création

Design

Environnement

Formation

Merchandising

Packaging

Recherche

Recherche de noms

Recherche et Développement

Stratégie

Vente