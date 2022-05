Philippe GALLIN

Suite à une reconversion professionnelle volontaire,après six mois de formation à l'Ecole de Garde à Cheval à SOISSONS dans l'Aisne,

j' ai créer une entreprise de sécurité privée sous forme de brigade équestre.

Avide de grands espaces,proche de la nature,connaissances solides en faune sauvage,passionné

d 'équitation sont les atouts qui m'ont motivé pour devenir garde à cheval ou agent équestre de surveillance et de médiation.

Mon entreprise fourni une prestation de service ,au bénéfice de la nature en luttant contre la déprédation,et dans l’événementiel en rappelant les règles de citoyenneté.

Pour plus d'information:www.gpc38.fr



Mes compétences :

Trompe de chasse

Agent équestre de surveillance et de mediation